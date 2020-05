CORR.SPORT-STADIO, I 333 giorni di Commisso

Oggi sono 333 giorni che Rocco Commisso si sedette per la prima volta in conferenza stampa da nuovo presidente della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, che sottolinea come siano stati oltre trecento giorni pieni di soddisfazioni, ostacoli e imprevisti. Il numero 3 è simbolo di perfezione e così il quotidiano descrive il rapporto tra il presidente ed i tifosi viola: perfetto. Di imperfetto invece ci sono ancora le questioni irrisolte, come per esempio quella legata allo stadio. Infine ci sono le questioni in divenire, come il futuro di Federico Chiesa ancora tutto da decifrare.