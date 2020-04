CORR.SPORT-STADIO, Chiesa resta, parola di Barone

Nella giornata di ieri, Joe Barone ha parlato del futuro di Federico Chiesa. Il Corriere dello Sport - Stadio riporta i concetti chiave espressi dal direttore generale della Fiorentina: "Non esiste alcuna questione, con Federico e la sua famiglia abbiamo un ottimo rapporto, infatti ho appena parlato con babbo Enrico". Quanto agli incontri in agenda: "Quando questa situazione sarà alle spalle ci sarà modo e tempo di affrontare tutto, noi vogliamo che tutti i nostri campioni rimangano qui per fare una squadra importante".