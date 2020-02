CORRIERE FIORENTINO, Un punto alla Beppe

Quello ottenuto contro il Milan, scrive stamani il Corriere Fiorentino, è "un punto alla Beppe" per la Fiorentina. Il riferimento è ovviamente al tecnico viola, che è riuscito ad instillare ai suoi giocatori la grinta necessaria per recuperare da uno svantaggio che sembrava ormai aver chiuso la gara. Almeno inizialmente la Fiorentina sembrava essere partita con il piglio giusto, poi i viola sono tornati timidi. Con un po' di fortuna - "evidentemente le recenti prese di posizione di Rocco Commisso hanno fatto davvero girare il vento" - Ibrahimovic viene fermato per un fallo di mano, poi dopo lo svantaggio nel finale la Fiorentina trova la forza di andare a prendersi il pareggio a avrebbe anche l'occasione per andare in vantaggio. Un punto che basta e avanza.