CORRIERE FIORENTINO, Su la maglia, senza Chiesa

Presentata ieri la nuova maglia della Fiorentina per la stagione che verrà. Anche il Corriere Fiorentino fa notare come nelle foto di rito non sia presente Federico Chiesa. Le divise ricordano quelle degli anni '80, quando ad indossarle era Baggio, mentre la terza maglia verrà svelata tra qualche giorno. In molti però hanno interpretato l'assenza di Chiesa, Milenkovic e Pezzella come un segnale di mercato. Soprattutto Federico negli ultimi anni era stato scelto come testimonial e l'anno scorso fu il simbolo del cambio di rotta dopo la cessione della società. Ora la situazione è cambiata.