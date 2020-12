CORRIERE FIORENTINO, Natale in zona rossa

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino non ci saranno né feste, né tavolate. L’Italia, contro il virus, ricorre al «catenaccio». Tutti chiusi, anche a Natale, sperando di poter ripartire il prima possibile. Come la Fiorentina che, suo malgrado, si ritrova in piena zona rossa. Immersa fino al collo nella lotta per non retrocedere, con numeri che non lasciano spazio alle interpretazioni: 13 partite, 11 punti. Frutto di due sole vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte.