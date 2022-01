CORRIERE FIORENTINO, Con il Torino di lunedì?

Tutto in divenire, tanto che la stessa Fiorentina sa di dover partire già oggi alla volta di Torino ma non se e quando scenderà in campo per affrontare i granata vista l’ipotesi dello slittamento della partita a lunedì.

Cronaca di un’altra giornata sul filo dei nervi, con l’assemblea di Lega impegnata a decidere le linee guida da tenere dopo il caos dell’ultimo turno di campionato e con il governo che chiede invece di prendere in considerazione lo stop del campionato se non il proseguimento a porte chiuse.

Così mentre per tutto resta confermato il rinnovato protocollo che obbliga le squadre a scendere in campo con la disponibilità di 12 giocatori di movimento e un portiere, la Fiorentina si è ritrovata prima obbligata a organizzare la trasferta a Torino a prescindere dalla disputa della sfida, e poi nuovamente tirata in ballo a fronte dell’ipotesi di rimandare la partita al lunedì contro un Torino nuovamente in campo.

Un’opzione che in un primo momento ha spaventato i viola, chiamati ad affrontare la trasferta di Coppa Italia a Napoli originariamente fissata per mercoledì prossimo, salvo poi rientrare nel contemporaneo ed eventuale slittamento di 24 ore anche della gara del Maradona. Insomma, un vero e proprio intreccio di possibilità senza certezze visto che gli stessi provvedimenti delle Asl, che hanno messo in quarantena sia l’Udinese impegnata a Firenze che il Torino, potrebbero essere impugnati dalla Lega.