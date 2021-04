CORRIERE DELLO SPORT, Juve sbagliata, i viola no

Se la Juventus continua a preoccupare, la Fiorentina un po' meno, almeno dopo ieri. Questa una delle considerazioni che si possono leggere nell'analisi della partita offerta dal Corriere dello Sport di oggi. Per 45' i bianconeri non hanno giocato: quando poi potevano provare a vincere, avendo agguantato il pari subito a inizio ripresa, non ha fatto niente per meritarlo a differenza dei viola per il pareggio, con Vlahovic e le sue intuizioni sorrette dalla solidità del centrocampo. La squadra di Iachini ha vinto ogni duello nel primo tempo contro una Juventus sbagliata, e anche dopo aver subito il pareggio dopo pochi istanti di secondo tempo, è riuscita a non sciogliersi, a differenza di altre volte.