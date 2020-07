CORRIERE DELLA SERA, Il piano per riaprire gli stadi

Il Corriere della Sera di oggi affronta il tema della sicurezza negli stadi alla luce dell'emergenza Coronavirus, e di quando sarà possibile rivedere i tifosi sugli spalti. La prova generale saranno gli Internazionali di tennis a Roma di settembre: solo posti a sedere con mascherina o distanziamento, ed entrate e uscite separate. Difficile replicarlo per gli stadi di calcio, ma il quotidiano prova a spiegare quale sia l'idea prevalente: ingressi scaglionati e distanza da mantenere nei vari settori, oltre all'obbligo di rimanere seduti stile teatro o cinema. Regole non semplicissime da far rispettare, ed infatti non è affatto scontato che il prossimo campionato riparta con i tifosi già presenti negli impianti da gioco.