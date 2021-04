CORR.SPORT-STADIO, Le 5 sfide di Commisso

Rocco Commisso salvo imprevisti sbarcherà a Firenze domenica mattina. A riportarlo è il Corriere dello Sport - Stadio che titola in prima pagina: "Le 5 sfide di Commisso". Per il presidente viola ci saranno infatti da subito impegni importanti. Non solo la partita contro l'Atalanta, ma almeno cinque temi fondamentali sui quali ragionare e decidere: dal nuovo allenatore ai contratti in scadenza, fino al futuro dei gioielli che dovranno essere difesi dagli assalti del mercato, passando infine per le infrastrutture, centro sportivo e stadio. Anche il patron, insomma, è pronto a scendere in campo.