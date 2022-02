CORR.SPORT-STADIO, Il garante è Italiano

Il garante della Fiorentina è Vincenzo Italiano, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio. L'allenatore in grado di restituire un'identità di gioco ben precisa ai viola, rispondendo ai tifosi ai canali ufficiali del club ha detto che la Fiorentina è più forte rispetto ad un mese fa. Da condottiero vero, non fa riferimento allo tsunami degli scorsi giorni ma punta tutto su Piatek e Cabral per non far rimpiangere il capocannoniere della Serie A. La città è dalla sua parte, i messaggi di stima dei tifosi si sprecano: Firenze si fida del feeling scattato con il tecnico nato a Kalsruhe.