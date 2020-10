CORR.SPORT-STADIO, Callejon-Ribery: l'oro viola

Il Corriere dello Sport - Stadio parla di Callejon e Ribery, i due giocatori a cui si affida la Fiorentina per ripartire dopo la sconfitta contro la Sampdoria. L'assenza del francese prima della sosta si è sentita eccome e adesso sta di nuovo a lui caricarsi la squadra sulle spalle, scrive il quotidiano. Per quanto riguarda lo spagnolo, c'è attesa per scoprire il nuovo modulo con cui la Fiorentina ripartirà dopo la sosta. Continuità o innovazione? La risposta domani pomeriggio, ma vedere che Callejon ha già ritrovato - pur in allenamento - il feeling con il gol, stuzzica la fantasia dei tifosi.