Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Pioli conferma l'undici di Presov

Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Pioli conferma l'undici di PresovFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:20Copertina
di Luciana Magistrato

Alle 18.30 fischio d'inizio all'Unipol Domus per la gara Cagliari-Fiorentina valida per la prima giornata della nuova stagione di serie A. Stefano Pioli sceglie di schierare l'undici di giovedì sera in Conference, con Dzeko lasciato riposare per il ritorno con il Polissya il 28 e Kean, squalificato per quella gara, regolarmente in campo dal 1' così come Gudmundsson. Conferma anche per Ndour.

Cagliari (4-3-1-2): Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo;Folorunsho; Esposito, Borrelli. A disposizione: Iliev, Ciocci, Idrissi, Mazzitelli, Kiliçsoy, Gaetano, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Vinciguerra, Luvumbo. All. Pisacane

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Mandragora, Dzeko, Sabiri, Pablo Mari, Fazzini, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Braschi, Parisi. All. Pioli