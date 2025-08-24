Social

La Fiorentina celebra la 300esima gara ufficiale da presidente di Commisso

La Fiorentina celebra la 300esima gara ufficiale da presidente di CommissoFirenzeViola.it
© foto di Giacomo Morini
Oggi alle 14:20Primo Piano
di Redazione FV

>"Congratulazioni presidente!": così la Fiorentina celebra sui social il traguardo delle 300 gare ufficiali tagliate da Rocco Commisso al comando della società viola. Con la partita di oggi a Cagliari il proprietario della Fiorentina diventerà il sesto presidente della storia viola, dopo Ridolfi, Befani, Vittorio Cecchi Gori, Andrea Della Valle e Cognigni, a tagliare questo traguardo.