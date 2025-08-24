Fiorentina Primavera, ecco Jallow. Le cifre dell'affare con il Rimini per il 2007

Fiorentina Primavera, ecco Jallow. Le cifre dell'affare con il Rimini per il 2007
Come riporta La Nazione, la Fiorentina ha messo le mani sul giovane attaccante gambiano Sulayman Jallow. Il club viola pagherà il calciatore circa 200.000 euro al Rimini, squadra nella quale il giovane si è messo in mostra attirando l'interesse di vari club. Classe 2007, seguito da mesi dalla Fiorentina, svolgerà le visite mediche per poi firmare nelle prossime ore. Jallow andrà a rinforzare la Primavera di mister Galloppa. Un colpo in prospettiva, gli addetti ai lavori ne parlano molto bene conclude il quotidiano.