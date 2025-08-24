FirenzeViola Ultimi giorni di mercato, la Fiorentina migliora le alternative e riflette su cosa manca ancora

Oggi la Fiorentina è concentrata sul debutto in campionato ma da domani inizia il countdown degli ultimi otto giorni di calciomercato almeno per le entrate. La società viola ha le idee abbastanza chiare su quello che serve e le tre partite con Cagliari, Polissya e Torino, le chiariranno ulteriormente. La squadra, come ha sottolineato il dg Ferrari a Presov, è già una buona squadra nei titolari ma occorre migliorare le alternative.

Vice Kean solo da ufficializzare

Intanto da domani ogni ora è buona per ufficializzare Roberto Piccoli (visite rinviate per opportunità vista la gara con i sardi), che offre una seria alternativa a Kean e comunque soluzione in più in attacco dove il sistema di gioco di Pioli richiede più di un centravanti che sappia attaccare la profondità, che possa giocare in sostituzione dello stesso Kean come detto, in coppia o nel tridente.

Ultime ore di riflessione sul vice Dodo

Sarà anche la settimana del vice Dodo. C’è una riflessione ancora in corso su Niccolò Fortini, che tra i postumi di un infortunio e la forma già ottima del brasiliano non ha visto molto il campo ma sulla carta, nonostante la grande stima della società, non è ritenuto evidentemente pronto o funzionale (meglio a sinistra?) per il tecnico. Inoltre la panchina potrebbe interrompere la crescita del giovane e così la decisione va ponderata bene. In alternativa c’è già pronto Tariq Lamptey, terzino anglo ghanese di scuola Chelsea ora al Brighton, dalle caratteristiche simili a Dodo.

Ultimi dubbi per un difensore più veloce e un centrocampista

Pioli cerca un’alternativa anche in difesa dove manca velocità, ma per entrare un altro centrale dovrebbe uscire uno di quelli in rosa. La società al momento non prende in considerazione l’addio di Pablo Mari come si era ipotizzato e gli ultimi giorni saranno dunque decisivi. C’è poi il discorso del centrocampo dove il nome di peso per muscoli ed esperienza internazionale non è mai arrivato. La crescita di Ndour e l’arrivo di Sohm, se Mandragora dovesse restare, danno a Pioli già un buon reparto ma un elemento di qualità superiore e/o con caratteristiche diverse potrebbe ancora arrivare, con la società che lavora sottotraccia. Certo numericamente già ci siamo e uno tra Richardson e Sabiri dovrebbe essere sacrificato per non avere una rosa troppo lunga.

Le uscite anche dopo il 1^ settembre

In uscita inoltre si aspetta una soluzione per Beltran come per gli ultimi esuberi, Ikone, Barak ed Infantino. Per loro però la scadenza potrebbe essere oltre il 1 settembre, nei mercati ancora aperti. Tutte riflessioni da fare con il tecnico e operazioni alle quali la Fiorentina penserà appunto da domani visto il debutto in campionato a Cagliari sul quale è concentrato Pioli.