Calciomercato Beltran ha sciolto le riserve: no anche all'offerta del CSKA Mosca

Lucas Beltran si era preso qualche giorno per riflettere sull'offerta del CSKA che aveva già raggiunto un accordo di massima con la Fiorentina. Per il giocatore era pronta un'offerta di 3 milioni a stagione fino al 2030. Offerta che però non ha convinto il giocatore. E' arrivato infatti il no dell'argentino alla società moscovita dopo il primo rifiuto al Flamengo.