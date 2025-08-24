Serie A, non solo Fiorentina: risultati, programma e classifica parziale
Dopo le 4 sfide del sabato che hanno inaugurato la nuova stagione di serie A oggi sono previste altre 4 gare con il turno che si concluderà solo domani. Oltre alla Fiorentina impegnata a Cagliari, alle 18.30 giocherà anche la Lazio a Como (unica partita della giornata in diretta anche su Sky) mentre stasera sarà la volta di Atalanta e Juventus che ospiteranno rispettivamente il Pisa di Gilardino e il Parma.
Risultati di ieri
Genoa-Lecce 0-0
Sassuolo-Napoli 0-2
Milan-Cremonese 1-2
Roma-Bologna 1-0
Programma di oggi
18.30: Cagliari-Fiorentina
Como-Lazio
20.45 Atalanta-Pisa
Juventus-Parma
Programma di domani
18.30 Udinese-Verona
20.45 Inter-Torino
Classifica dopo le gare di ieri (* una gara in più):
Napoli 3*
Cremonese 3*
Roma 3*
Lecce 1*
Genoa 1*
Pisa 0
Udinese 0
Inter 0
Juventus 0
Fiorentina 0
Atalanta 0
Lazio 0
Cagliari 0
Torino 0
Parma 0
Verona 0
Como 0
Milan 0*
Bologna 0*
Sassuolo 0*
