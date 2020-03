CORR. SPORT, A. Sottil: "In casa riscopro Ricky"

Andrea Sottil, padre dell'attaccante viola Riccardo, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport direttamente dalla propria casa. "Con mio figlio abbiamo riscoperto tanto il dialogo, che in passato per cause di forza maggiore, essendo o io o lui a giocare in qualche città diversa, non abbiamo potuto curare", dice l'ex difensore della Fiorentina. Quanto agli allenamenti di Riccardo, Andrea racconta che gli è stato messo a disposizione via Skype un programma per mantenere tono muscolare e forza.