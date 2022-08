CORR.FIORENTINO, Si riparte da zero. Il mantra

Dove eravamo rimasti? Si chiede il Corriere Fiorentino oggi in edicola: a una notte di fine maggio, col Franchi in festa, la vittoria sulla Juventus ed una città che tornava «a veder le stelle». È tempo di ricominciare per la Fiorentina, con la regola che si riparte da zero, perché nel calcio si dimentica tutto velocemente, come ha detto Italiano.

Il tecnico viola in vista della Cremonese ha voluto subito alzare la tensione: fedele al suo manifesto di non avere limiti, i viola hanno il dovere di puntare ancora più in alto. L’idea insomma è partire forte. In campionato e (soprattutto) in Europa visto che, contro il Twente, i viola si giocheranno subito una buona fetta di stagione.