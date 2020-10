CORR. FIO., Il massaggiatore Fagorzi torna in viola

Lo storico massaggiatore Maurizio Fagorzi è tornato a lavorare per la Fiorentina, si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino. Il fisioterapista ha vinto il contenzioso contro la precedente proprietà e già da lunedì scorso si è presentato ai campi della Primavera alle Caldine. "Fago" è stato in Fiorentina dal 2002 fino al 2016, anno in cui sono iniziate le divergenze con la società. Fu accusato - si legge - di aver riferito al ds Carlos Freitas una simulazione di infortunio da parte di Federico Bernardeschi. A Fagorzi venne contestato di aver violato gli obblighi di riservatezza e di non aver consultato il suo responsabile, il dottore Paolo Manetti. Il 21 luglio ottenne l'annullamento della sospensione e il reintegro, ma già dall'aprile precedente la Fiorentina disse al massaggiatore che non gli avrebbe rinnovato il contratto. Fago è sempre stato apprezzato da tutti nello spogliatoio viola, diventandone un simbolo.