CORR. FIO., I dubbi di Commisso sulla Mercafir

Sul Corriere Fiorentino troviamo uno spazio dedicato ai dubbi che Rocco Commisso nutre relativamente alla possibilità di realizzare il nuovo stadio alla Mercafir. Infatti c'è da considerare anche che, nel caso in cui servisse costruire una rotonda o un passaggio pedonale sopraelevato e la cifra ipotizzata fosse 10 milioni di euro, la legge - per i progetti sopra 5.580.000 di euro - imporrebbe un bando di gara europeo, che comporterebbe un ulteriore prolungamento delle tempistiche di circa nove mesi, al netto dei ricorsi al Tar, in quanto non si passerebbe dal privato.

Ci sarebbe poi anche Unipol a bloccare ulteriormente tutto, se decidesse di ricorrere al Tar per il mancato trasferimento del mercato ortofrutticolo a Castello. Quanto ai 22 milioni stimati dalla perizia per l'acquisizione del comparto sud, il quotidiano fa notare che, eventualmente, la cifra dovrebbe essere pagata solo dopo venti mesi, ossia una volta portata a termine la dislocazione del mercato nell'area nord, però in una sola tranche. Mentre la Juventus sborsò 25 milioni, ma in due tranche prima e nove rate annuali poi. Una differenza non da poco.