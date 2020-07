COR.FIO., Castro: "A me la 10, sono pronto. Iachini..."

Lunga intervista anche a Gaetano Castrovilli quest'oggi sulle pagine de Il Corriere Fiorentino in edicola oggi. "Rocco può farci arrivare in alto: io sono pronto per la 10" è il titolo scelto dal quotidiano per sintetizzare la lunga chiacchierata con il centrocampista, che tuttavia questa sera contro la Roma sarà squalificato. Ecco le parole più significative rilasciate dal talento barese: "Il prossimo anno con la 10? Sarebbe un altro sogno che si realizza, io mi sento pronto. Se la società me lo permetterà sarò onorato di indossare quella maglia, è stata di mostri sacri della Fiorentina e del calcio internazionale. Adesso sto bene: non è stato acile riprendere dopo uno stop così lungo. Peccato per tutto quello che è successo perché prima del lockdown ero davvero in ottime condizioni. Ultimamente abbiamo inanellato ottime prestazioni, subito poco e proposto tanto, spero che finiremo ancora meglio per risalire ulteriormente in classifica perché questa squadra ha dei valori. Iachini? È un martello, ci sprona sempre a dare il massimo, sia in allenamento che in partita. Ci è stato vicino in un momento non facile. Montella? È stato davvero importante per me. Mi ha lanciato titolare in Serie A quando nessuno se lo aspettava. Ribery? Lui è un campione e un professionista assoluto: con noi giovani è fantastico, ci dà costantemente consigli, ci sprona a dare il massimo. Amrabat? È un calciatore unico, moderno, eclettico: l'anno prossimo ci darà una grande mano. I miei sogni? Spero di continuare così, mi piacerebbe giocare la Champions con la maglia viola addosso".