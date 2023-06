COR.SPORT, Oggi incontro Commisso-Italiano: il punto

FirenzeViola.it

Come scritto dal Corriere dello Sport Vincenzo Italiano è la prima questione da affrontare. Dall’Eden Arena all’aeroporto di Peretola sono successe due cose: il chiarimento che ha dato Italiano sulle linee guida del futuro viola che ha in mente e poi la netta affermazione di Rocco Commisso sull’insostituibilità dell’allenatore. L’allenatore e Commisso, a meno di ripensamenti, parleranno oggi. Si confronteranno. C’è il Napoli che attende (ma non preme) e soprattutto c’è un club, quello viola, che deve tirare una riga sulle finali perdute e ricominciare di gran carriera. Il discorso di Italiano è stato chiaro: "Ho un contratto, il presidente ha detto che dopo le sfide con Inter e West Ham ci incontreremo, come fanno tutte le società, e parleremo serenamente di ogni cosa. Vedremo come sarà programmato il futuro. La Fiorentina perderà dei giocatori, dovremo rimpiazzarli. E, secondo me, se vogliamo continuare a viaggiare a questi livelli, bisognerà rinforzare tutto ciò che è a livello qualitativo questa squadra". Chiamatele garanzie, chiamatele richieste. Di sicuro, è voglia di crescere. Per farlo, Italiano sa che la Fiorentina va migliorata e che ha bisogno di rinforzi. Il nodo è lì. Italiano sa di poter reagire ("mi viene in mente Klopp, perse la Champions 3-1 con degli errori pazzeschi del suo portiere e l’anno dopo la vinse"), ora resta solo da capire dove. Fino a ieri all’alba, il tecnico continuerà a Firenze. Anche Rocco Commisso è stato chiaro, come il suo allenatore: "Vincenzo un punto fermo? Sì".