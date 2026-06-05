Prestiti di ritorno, tutto già organizzato grazie a Zebi: nuovo prestito o cessione

Prestiti di ritorno, tutto già organizzato grazie a Zebi: nuovo prestito o cessioneFirenzeViola.it
© foto di Rega Luigi
Oggi alle 12:10Rassegna stampa
di Redazione FV

Come sottolinea Repubblica nella sua edizione di Firenze, per la Fiorentina sarà molto importante anche il capitolo legato ai prestiti che torneranno al Viola Park a partire da luglio. Il quotidiano scrive che è tutto già organizzato: grazie al lavoro di Moreno Zebi, responsabile proprio dei prestiti viola, chi tornerà avrà già il futuro definito, o con un nuovo prestito oppure con una cessione. In pochi sperano di poter essere confermati per la prossima stagione. 