Prestiti di ritorno, tutto già organizzato grazie a Zebi: nuovo prestito o cessione
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Come sottolinea Repubblica nella sua edizione di Firenze, per la Fiorentina sarà molto importante anche il capitolo legato ai prestiti che torneranno al Viola Park a partire da luglio. Il quotidiano scrive che è tutto già organizzato: grazie al lavoro di Moreno Zebi, responsabile proprio dei prestiti viola, chi tornerà avrà già il futuro definito, o con un nuovo prestito oppure con una cessione. In pochi sperano di poter essere confermati per la prossima stagione.
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