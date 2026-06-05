La Juventus su De Gea: la situazione. Lo voleva già un anno fa

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Anche il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla dell'interesse della Juventus per David De Gea. Il club bianconero è pronto a sostituire Di Gregorio e si sta guardando intorno, con Alisson che resta l'obiettivo numero uno ma per ora non ci sono aperture da parte del Liverpool che ha appena ingaggiato il nuovo tecnico, Andoni Iraola. Mentre il portiere avrebbe già un accordo con la Juventus.

Nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto, riecco spuntare De Gea, portiere spagnolo della Fiorentina che è stato seguito con insistenza già un anno, salvo poi arrendersi alla volontà dei viola di trattenerlo a Firenze. De Gea alla Fiorentina sta bene ma la società viola è disposta a prendere in considerazione delle offerte congrue, anche con la prospettiva di abbassare il monte ingaggi.