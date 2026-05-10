Contro il Genoa il ritorno da titolare di Piccoli: il finale di stagione per lui vale doppio
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La Fiorentina oggi partirà con Piccoli centravanti titolare ma ancora senza Kean, nemmeno inserito tra i convocati mancando sempre un po’ al recupero pieno. Per l’attaccante ex Cagliari quella di oggi sarà un’altra opportunità da non sprecare: i tre gol finora segnati in ventinove presenze (tre anche in Conference nelle dieci partite disputate) non sono apertura di credito sufficiente per convincere i dirigenti viola a metterlo centrale nel progetto futuro di squadra.
Certo, è eccessivo domandargli di far cambiare idea con le tre gare che rimangono, ma dopo una stagione del genere tutto fa comodo a tutti. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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Alberto PolverosiIl "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
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