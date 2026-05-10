Contro il Genoa il ritorno da titolare di Piccoli: il finale di stagione per lui vale doppio

Contro il Genoa il ritorno da titolare di Piccoli: il finale di stagione per lui vale doppioFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:30Rassegna stampa
di Redazione FV

La Fiorentina oggi partirà con Piccoli centravanti titolare ma ancora senza Kean, nemmeno inserito tra i convocati mancando sempre un po’ al recupero pieno. Per l’attaccante ex Cagliari quella di oggi sarà un’altra opportunità da non sprecare: i tre gol finora segnati in ventinove presenze (tre anche in Conference nelle dieci partite disputate) non sono apertura di credito sufficiente per convincere i dirigenti viola a metterlo centrale nel progetto futuro di squadra.

Certo, è eccessivo domandargli di far cambiare idea con le tre gare che rimangono, ma dopo una stagione del genere tutto fa comodo a tutti. Lo riporta il Corriere dello Sport.