CONFERENCE LEAGUE, Oggi i primi sorteggi

Oggi e domani si terranno a Nyon i sorteggi delle gare del primo e del secondo turno di qualificazione alla fase finale di Conference League. Lo riporta La Nazione che spiega come la Fiorentina attenda al terzo round. Nel primo scenderanno in campo le squadre di bassa caratura come Shkendija, Flora e Dinamo Minsk che scenderanno in campo il 7 e il 14 luglio. Per poi giocare il secondo turno il 21 e 28 luglio. Il sorteggio che coinvolgerà la Fiorentina sarà il 2 agosto.