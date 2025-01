CONDÒ, Viola scesa dall'attico. Bove alibi da considerare

FirenzeViola.it

"Al Napoli non è dispiaciuto restare in Italia, per quanto sia stata l’ennesima penitenza dovuta al flop della scorsa stagione. È tornato davanti a tutti, e i tre gol di Firenze sono stati firmati da tre acquisti della scorsa estate, Neres, Lukaku e McTominay".

A scrivere il tutto è il Corriere della Sera, con la prestigiosa firma di Paolo Condò, che prosegue poi sulla Fiorentina: "Il Napoli ha vinto a Firenze con spietata bellezza, una squadra di adulti che controlla lo slancio dei ragazzi avversari e li punisce a ogni ingenuità. Una lezione, come l’ha giustamente definita Palladino, cui il calendario offre ora la chance per ripartire (il Monza) dopo il passaggio a vuoto che ha fatto scendere la Viola dall’attico, e che ha nella grande paura per Bove un alibi da considerare".