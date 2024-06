COMUZZO, Via in prestito. Da valutare Pierozzi e Lucchesi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Che sia a tre, come sembra, o a quattro, la difesa è il reparto che al momento ha bisogno di meno ritocchi in casa viola. La squadra di mercato della Fiorentina infatti sta concentrando gran parte delle sue energie sugli altri due reparti, centrocampo e attacco. Linea arretrata che, se non in caso di addio di Milenkovic, non dovrebbe subire grandi variazioni. Non verrà acquistato nessun giocatore di alto profilo, ma verrà inserito un nome da affiancare al serbo, a Martinez Quarta e a Ranieri. Nome che non sarà quello di Dossena che andrà al Como per 10 milioni di Euro.

Con ogni probabilità andrà in prestito per fare esperienza il giovane Comuzzo. La destinazione più probabile al momento è la Reggiana in Serie B. Tra i calciatori di rientro dalle esperienze in prestito saranno da valutare Pierozzi e Lucchesi. Il primo è duttile ma se non ci saranno sconvolgimenti di mercato sulle corsie esterne dovrebbe ripartire in prestito. Sul secondo invece ci sono puntati gli occhi di mezza Serie B ma, vista la sua capacità di giocare sia a tre che a quattro, non è escluso che Palladino decida di tenerlo durante il ritiro.