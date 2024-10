COMUZZO, Passione per calcio è una cosa di famiglia

FirenzeViola.it

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano La Nazione, la passione per il calcio in casa Comuzzo c'è sempre stata. Non solo grazie a Pietro che dalla scorsa stagione ha esaudito il sogno di ogni bambino arrivando a calciare i campi di Serie A, ma anche per merito di papà Andrea e del fratello gemello Francesco. Andrea è stato un portiere di buon livello tra i dilettanti, mentre Francesco, che ora gioca tra le fila della Pro Fagagna, è stato tesserato della Fiorentina insieme a Pietro per un anno.

Prima di quella viola i due gemelli avevano già condiviso varie maglie, da quella del Tricesimo, dove hanno mosso i primi passi calcistici, a quella del Pordenone, passando per quella bianconera dell'Udinese.