Comuzzo in difficoltà per le troppe scorie di un mercato al top: ma ora serve ritrovare equilibrio

Anche La Nazione fa il punto sul momento che sta attraversando Pietro Comuzzo. L’ingenuità dopo appena 4’ su Anguissa sabato scorso è stata infatti solo l’ultima tappa di un percorso in costante salita per il difensore, arrivato all’appuntamento più delicato di questo inizio stagione già appesantito da tensioni interiori e da una condizione fisica precaria che gli era già costata la chiamata in Under-21. Ma il goffo rigore contro il Napoli per il classe 2005 è stato soltanto la punta dell’iceberg, visto che gli scricchiolii sul suo conto erano emersi già a fine agosto, in particolare nel ritorno contro il Polissya in Conference League.

L’estate turbolenta a livello di calciomercato ha lasciato segni profondi: vedere il proprio nome circolare con insistenza sul mercato, quasi fosse abbinato al cartellino “vendesi”, lo ha infatti colpito e non poco. Da lì la sensazione di trascinarsi in campo un carico emotivo che ne ha condizionato il rendimento. Ora, però, serve voltare in fretta pagina. Pioli si attende risposte immediate da un talento che, nonostante i passi falsi, resta uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.