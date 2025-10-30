Comuzzo e Viti rappresentano le difficoltà dei viola, loro due i peggiori a San Siro

Serata amara quella di ieri sera per i viola a San Siro. La Fiorentina è uscita sconfitta dal Meazza per 3-0 contro un'Inter che ha ampiamente dominato il match dal primo all'ultimo minuto. La formazione di Pioli, come scrivono molti quotidiani oggi in edicola, è apparsa troppo remissiva di fronte ad una sicuramente maggiore qualità dei nerazzurri. Per un'ora il muro gigliato, aiutato da un super De Gea, ha retto, poi la rasoiata di Chalanoglu ha dato il là alla vittoria della formazione di Chivui. La seconda rete è arrivata con Sucic che dopo aver vinto uno scontro fisico con Mandragora ha messo a sedere con la suola Comuzzo e poi ha battuto De Gea. Il terzo gol nel finale porta ancora la firma di Chalanoglu che trasforma dagli undici metri il rigore concesso ai nerazzurri per fallo di Viti (già ammonito ed espulso per doppio cartellino giallo) su Bonny. Ecco, proprio Comuzzo e Viti sono i due giocatori apparsi maggiormente in difficoltà ieri sera a San Siro. Il classe 2005 paga gli errori commessi in fase di costruzione, il rischio preso in area quando si perde Pio Esposito e la troppa leggerezza sul gol di Sucic. Per Viti invece a pesare è il calo nella ripresa culminato con il fallo da rigore commesso. Di seguito i voti dei quotidiani:

I VOTI DI COMUZZO

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

La Nazione: 4,5

Corriere Fiorentino: 5

La Repubblica-Firenze: 5

I VOTI DI VITI

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

La Nazione: 4,5

Corriere Fiorentino: 5

La Repubblica-Firenze: 5