Fiorentina Primavera già a lavoro: ecco le prime immagini di Andreazzoli in viola
Inizia anche la stagione della Fiorentina Primavera. I profili social del club hanno pubblicato le immagini dei primi allenamenti al Viola Park dell'Under 20, con una novità ben sottolineata. Sarà infatti, come annunciato da qualche giorno, Aurelio Andreazzoli il nuovo tecnico della Primavera. L'ex tecnico, tra le altre, di Empoli e Genoa, ha preso così il posto di Daniele Galloppa (che giovedì era presente per alcuni aspetti privati al Viola Park) e raccoglierà una formazione che, se pur diversa nell'organico per ovvi motivi, viene dalla storica vittoria dello scudetto di categoria.
Primo allenamento quindi in queste ore per Andreazzoli, che al Viola Park ha diretto la seduta odierna. Ricordiamo che la Primavera terrà a battesimo la prima squadra di Fabio Grosso nell'ormai consueto test-match in famiglia in pieno ritiro, in programma domenica 19 luglio alle 18.30, sempre al centro sportivo di Bagno a Ripoli.
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