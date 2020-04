COMOTTO, Ribery? È un idolo per i più piccoli

Gianluca Comotto, responsabile delle formazioni giovanili della Fiorentina, ha parlato così all'edizione odierna di Tuttosport: "Sto svolgendo un lavoro bello e affascinante perché si gettano le basi per il futuro con il senso di appartenenza alla maglia viola. Commisso è una persona speciale e piena di energia. In questa avventura ha messo denaro ma anche tanto cuore. In questo periodo ho sentito della dirigenza Joe Barone perché volevo complimentarmi per la raccolta fondi. Ribery è un punto di riferimento, un idolo per i più piccoli. Barone e Pradè hanno fatto un super colpo a portarlo a Firenze".