Ottimismo per Zirkzee, CorSport: "Offerta viola da 40 milioni totali"
La Fiorentina potrebbe festeggiare il proprio Centenario con un nuovo centravanti: Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese rappresenta infatti la priorità del club viola, ma qualora non si riuscisse a trovare l’intesa, l’alternativa sarebbe Beto. Per il giocatore dell’Everton, Fabio Paratici ha già avanzato una proposta ufficiale. La cessione di Moise Kean al Como, sulla base di un’operazione da 40 milioni di euro bonus inclusi, verrà definita soltanto dopo l’arrivo del suo sostituto.
L'offerta per Zirkzee
Zirkzee rimane dunque in cima alla lista dei desideri della Fiorentina, anche grazie alla volontà del giocatore di approdare in viola. Secondo il Corriere dello Sport - Stadio il club ha messo sul tavolo del Manchester United un’offerta complessiva vicina ai 40 milioni di euro, articolata in un prestito oneroso da circa 5-6 milioni e un diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni.
La concorrenza
Sulle tracce dell’attaccante olandese ci sono anche Juventus e Atletico Madrid, ma in questo momento la Fiorentina appare la società maggiormente intenzionata a chiudere l’operazione. Una risposta da parte del Manchester United potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Intanto, al Viola Park, continua a prevalere un certo ottimismo: l’eventuale arrivo di Zirkzee rappresenterebbe l’ultimo tassello della profonda trasformazione tecnica della squadra.
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