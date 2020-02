COMMISSO, Mai detto che il campionato è falsato

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato un'intervista a Il Foglio: "Se potessi parlerei e argomenterei in inglese anche in televisione e questo mi aiuterebbe per farmi capire. Non mi sono mai permesso di dire che la Serie A è un campionato falsato però intendo dire che una formazione come la Juventus non ha bisogno di errori arbitrali per vincere. Per quanto mi riguarda c'è un problema sull'utilizzo della tecnologia. Se il Var chiama l'arbitro allora deve essere il Var a decidere non l'arbitro. Nel campo di gioco l'arbitro è il primo grado, il Var è l'appello e come sappiamo nell'appello il giudice di primo grado non può fare nulla"..