COLPANI, Trattativa iniziata. Le cifre tra domanda e offerta

Il Corriere dello Sport - Stadio riporta che oggi è il giorno in cui la trattativa per portare Andrea Colpani alla Fiorentina entra nel vivo. Galliani ha aperto alla cessione del trequartista e, citando e non citando il club di Commisso nelle risposte alle domande di questi giorni, aspetta l’offerta. I brianzoli spingeranno per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni non penalizzanti per la controparte, per arrivare a una cifra non lontana dai venti milioni con qualche bonus.

Pradé e la Fiorentina replicheranno sì con il prestito oneroso, ma con diritto e non obbligo di riscatto e a una cifra invece che non superi i quindici milioni. Vedute ed esigenze ovviamente differenti, che al volo o quasi potrebbero convergere sulla formula (prestito oneroso e obbligo di riscatto a termini fissati), mentre è probabile ci sia più da lavorare sul prezzo finale. Ma la strada è tracciata, queste sono le linee e indietro, salvo clamorose inversioni, non si torna.