Colombo, la Fiorentina nel destino. A Firenze la prima da genoano al 100%

Colombo, la Fiorentina nel destino. A Firenze la prima da genoano al 100%FirenzeViola.it
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Ieri alle 10:39Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Secolo XIX parla del Genoa che domenica pomeriggio sarà ospite della Fiorentina all'Artemio Franchi. Il Grifone dopo aver conquistato la salvezza ha riscattato Lorenzo Colombo per 8 milioni, pronto a giocare la sua prima gara da genoano al 100%. Un'occasione che arriverà proprio in casa dei gigliati, nel destino del centravanti che all'andata sbagliò un calcio di rigore proprio sotto la Curva Nord, riuscendo a riscattarsi poco dopo grazie al gol del definitivo 2-2. L'attaccante quindi è pronto a rifarsi a Firenze, andando a caccia di un gol che gli manca da due partite. 