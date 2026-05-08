Colombo, la Fiorentina nel destino. A Firenze la prima da genoano al 100%
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Il Secolo XIX parla del Genoa che domenica pomeriggio sarà ospite della Fiorentina all'Artemio Franchi. Il Grifone dopo aver conquistato la salvezza ha riscattato Lorenzo Colombo per 8 milioni, pronto a giocare la sua prima gara da genoano al 100%. Un'occasione che arriverà proprio in casa dei gigliati, nel destino del centravanti che all'andata sbagliò un calcio di rigore proprio sotto la Curva Nord, riuscendo a riscattarsi poco dopo grazie al gol del definitivo 2-2. L'attaccante quindi è pronto a rifarsi a Firenze, andando a caccia di un gol che gli manca da due partite.
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FirenzeViolaIl "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol goni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?di Alberto Polverosi
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Copertina
FirenzeViolaLa festa non è qui: domenica può arrivare la salvezza per la Fiorentina, ma sugli spalti nessuno spazio per celebrazioni
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
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