CLELLAND, Mi ispiro a William Wallace, nostro eroe

"La mia ispirazione è William Wallace, eroe della Guerra d'Indipendenza della mia nazione, la Scozia. E' stato un periodo storico che mi ha affascinato molto". Così Lana Clelland, attaccante della Fiorentina Women's, intervistata da La Nazione. Personalmente credo di essere tenace e perfezionista. Della squadra maschile apprezzo molto Franck Ribery. Cincotta? E' una allenatore molto meticoloso, ma quando parla in inglese deve smettere di dire 'soccer': è 'football'! (Ride, ndr). Commisso? Dovessi trovare un aggettivo per il presidente, direi umano. Coronavirus? Ho trascorso questo periodo a casa, come tutti, cercando di essere sempre impegnata per passare le giornate. Un po' di paura è rimasta, sì, ma la cosa che mi ha preoccupato di più è stato non sapere quando poter rivedere la mia famiglia".