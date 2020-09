CHIESA, Commisso vuol fare il punto: ecco gli scenari

Come scrive La Nazione, Rocco Commisso vuole fare il punto con Federico Chiesa il prima possibile: l'intenzione è quella di capire quali siano i margini di apertura a un eventuale rinnovo. Altrimenti la migliore strada (per tutti) sarà quella di lavorare per cercare qualcuno in grado di mettere sotto contratto l'attaccante pagando la Fiorentina i soldi giusti. La Juventus starebbe tornando in pole, quindi c’è il Milan e in terza battuta la Roma. Non è da escludere la pista estera, ma serve l'approvazione incondizionata di Chiesa.