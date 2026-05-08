Chi in attacco contro il Genoa? Sfida tra Piccoli, Gudmundsson e Braschi

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Paolo Vanoli per il Genoa potrà scegliere tra tre soluzioni possibili per il centro dell'attacco, anche se avrebbe preferito avere anche la quarta scelta. Braschi, Gudmundsson oppure Piccoli? A due giorni dalla sfida del Franchi l'edizione di Firenze di Repubblica fa il punto sulla situazione attaccanti. Il sostituto naturale di Kean, Piccoli, il giocatore adattato, Gudmundsson, oppure il giovane Braschi, il preferito dal pubblico?

La scelta del centravanti è importante perché in caso di punti sarebbe salvezza automatica, e si basa su aspetti fisici e mentali. Piccoli anche ieri non ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo, ma è in recupero e la sua convocazione con il Genoa probabile. Gudmundsson aveva convinto nella prima uscita contro il Sassuolo ma a Roma ha fatto molto male. Braschi è il nuovo che proprio a Roma ha fatto intravedere buone cose.