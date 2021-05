CHAMPIONS, Viola "ostacolo" per due pretendenti

La corsa per conquistarsi un posto in Champions League è ancora aperta. Nei duelli finali, si legge su La Gazzetta dello Sport, ci sono tre posti da assegnare, quattro giornate da disputare, cinque squadre in corsa, tra 69 e 64 punti: Atalanta, Juventus, Milan, Napoli e Lazio. I partenopei e i romani (al prossimo turno), dovranno incontrare, nel corso delle ultime partite, la Fiorentina, che se costringesse una delle due o entrambe a fare passi falsi, potrebbe cambiare la storia di questa corsa alla coppa con le orecchie.