CESARI, Fuorigioco? Io inserirei anche le braccia

Graziano Cesari, ex arbitro ora opinionista televisivo, ha parlato al Corriere dello Sport delle nuove misure introdotte dall'Ifab. Dopo aver escluso che possano prendere il via a stagione in corso, Cesari propone una nuova regola per il fuorigioco: "La regola che abbiamo adesso mi sembra quella che convince di più, anzi, la estremizzerei. Le braccia al momento non sono comprese, perché è vero, con le braccia non si gioca. Ma sono un elemento fondamentale nella dinamica di un'azione, soprattutto di corsa. Provate a correre o a scattare senza l'aiuto della spinta delle braccia. Io inserirei anche quelle".