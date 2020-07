CENTRO SPORTIVO, Rocco la furia sveglia tutti alle 4

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino mette l'accento su quanto accaduto nelle scorse ore intorno al Centro Sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. I vari problemi emersi stanno togliendo tranquillità a Rocco Commisso, che ieri mattina alle 4 era già in call conference con il fido Joe Barone e il sindaco Francesco Casini. Sorpreso e arrabbiato per le obiezioni della Sovrintendenza, è stato però rassicurato sia dal dg che dal primo cittadino sul percorso da fare a questo punto. Un'ora intensa, al termine della quale è emersa la volontà corale di arrivare all'obiettivo. Interpellato, tra gli altri, anche l'architetto Casamonti che, via sms, si limita ad un "Stiamo lavorando".