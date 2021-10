CASO KOULIBALY, Individuato il tifoso razzista. Ora...

Continuano ad esserci sviluppi dopo quanto successo a Kalidou Koulibaly ed altri suoi compagni all'Artemio Franchi di Firenze. Al momento, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Giudice Sportivo ha scelto di aspettare il lavoro della Procura Figc di Chinè, che finora ha ricevuto piena collaborazione della Fiorentina per identificare i responsabili, circostanza che potrebbe essere determinante per definire gli effetti sanzionatori dell'indagine. In caso di collaborazione fattiva con le forze dell'orsine la responsabilità oggettiva potrebbe anche annullarsi. La Digos di Firenze ha già ricevuto dal club tutto il materiale che aveva a disposizione per procedere all'identificazione del tifoso che in Curva Fiesole ha urlato quell'offesa denunciata da Koulibaly stesso, ma il sistema di videosorveglianza non è all'avanguardia come quello dello Stadium e ci vorrà del tempo per capirne l'identità. Averlo individuato però non è poco.