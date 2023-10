CASAMONTI, V.Park? Non ho rimpianti. E sul Franchi...

L'architetto del Viola Park Marco Casamonti ha parlato anche a Repubblica spiegando i tempi di realizzazione della struttura: "In Italia il periodo medio di realizzazione per un’opera pubblica è di 15 anni. Il Viola Park ha usufruito dei vantaggi di essere stato realizzato da un privato: i lavori sono durati 30 mesi e ce ne sono voluti 12 per il cambio di destinazione del piano attuativo urbanistico. Senza dimenticare le indagini archeologiche lunghissime perché il centro sportivo sorge su un sito di epoca romana. È un esempio virtuoso e va dato ampio merito alla Fiorentina che ha spinto sempre in maniera forte per averlo in tempi più rapidi possibili".

E aggiunge: "Non ho rimpianti. In questo senso sono stato molto fortunato. Con la Fiorentina abbiamo realizzato tutto quello che avevamo pensato. Ma l’orgoglio più grande è aver messo insieme l’architettura contemporanea con quella rinascimentale. Ci sono tanti elementi che ho preso dalla tradizione toscana e fiorentina, però reinterpretati in chiave contemporanea: come i tetti a compluvio con quei travicelli sotto che ricordano le coperture delle case coloniche". Battuta finale sul Franchi: " Sono sicuro che presto lo vedremo ristrutturato".