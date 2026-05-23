Caroppo su La Nazione: "Stagione da non dimenticare, ecco perché"
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Luigi Caroppo ha affidato a La Nazione il suo commento su Fiorentina-Atalanta: “Giocata più fuori dal campo che nel rettangolo del Franchi, se n’è andata anche l’ultima partita del campionato. Una stagione che non dobbiamo dimenticare perché è dal dolore e dalla sofferenza che può rinascere la forza del futuro migliore. […] C’è bisogno di chiarezza su obiettivi e strategie adeguate. […] Ed è necessario riportare entusiasmo: la passione viola, lo dimostra la continua convivenza quotiamo con il destino della squadra, vuole accendersi di nuovo”.
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