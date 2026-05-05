Caroppo su La Nazione: "Smarriti appartenenza e rispetto per i colori"

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Il giornalista Luigi Caroppo ha scritto un fondo per La Nazione commentando la prestazione di ieri sera: "Dignità è maglia sudata e rispetto dei propri colori. Dignità è voler bene ai tifosi ed essere sempre professionisti fino all'ultimo secondo del recupero. C'è modo adeguato anche di perdere, ma solo se gli avversari sono più forti. Non si può scegliere di rimanere nello spogliatoio e prendere quattro gol cosi all'Olimpico. Il labaro, il popolo, la città e la società devono essere rispettati. Prestazione incredibilmente negativa, valanga di reti subite e nessuna reazione".