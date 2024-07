CARBONI, L'Inter vuole darlo in prestito. Il Monza ci crede

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il fondo Oaktree, proprietario dell'Inter, non vorrebbe cedere a titolo definitivo Valentin Carboni. Considerati i margini di crescita, sia a livello tecnico che di conseguenza economico, gli statunitensi vorrebbero mantenere nerazzurra la proprietà del cartellino del classe 2005. La soluzione migliore quindi, come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, sarebbe quella di un prestito in una piazza dove Carboni possa mettersi in mostra. Questa piazza potrebbe essere, di nuovo, Monza dove l'argentino ha giocato la scorsa stagione.

Ancor di più nel caso in cui i brianzoli cedessero alla Fiorentina Andrea Colpani. Inoltre lo sbarco a Marsiglia di Mason Greenwood per una cifra intorno ai 30 milioni di Euro, allontana la possibilità che il fresco vincitore della Copa America con l'Albiceleste possa raggiungere De Zerbi al Velodrome. La decisione finale sul futuro di Carboni comunque verrà presa al suo ritorno dalle vacanze.