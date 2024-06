CARBONI, In uscita dall'Inter. Prezzo fissato a 30 mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato in uscita dell'Inter. I nerazzurri, come ormai noto, devono fare cassa per poter finanziare il mercato in entrata. Se Chalanoglu non farà dei sacrificabili, in questa lista ci sarà invece Valentin Carboni. Il trequartista argentino, difficilmente collocabile nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, vorrebbe giocare con maggiore continuità e quindi potrebbe lasciare il club nerazzurro. Oltre a questo l'ex Monza, ora impegnato in Copa America con l'argentina, vorrebbe vedersi aumentato l'ingaggio rispetto agli attuali 800 mila Euro l'anno.

Su Carboni ci sono gli occhi di tante squadre italiane, tra cui anche quelli della Fiorentina che già a gennaio ci aveva pensato. Al momento nessuna squadra ha avviato una trattaiva concreta, con l'Inter ha fissato il prezzo a partire da 30 milioni. I nerazzurri vorrebbero anche mantenere un diritto di recompra sul calciatore, ma questo dovrà essere valutato nel corso degli accordi con i vari interlocutori.